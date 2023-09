Rénovation de la Gare du Nord : la SNCF gagne une bataille contre Ceetrus

La SNCF s'est dite satisfaite de cette « première victoire judiciaire d'importance », tandis que New Immo Holding a annoncé son intention de faire appel de cette « décision inexplicable et non motivée ». Selon la foncière, le tribunal n'a pas statué sur le fond du dossier.



En 2019, un contrat avait été signé entre Ceetrus et la SNCF, au sein d'une société commune. Ceetrus détenait 66% des parts, tandis que la SNCF en détenait 34%. Mais en septembre 2021, la SNCF a rompu ce contrat, évoquant des retards, une hausse incontrôlée des coûts et une défaillance grave de la part de Ceetrus. La société ferroviaire avait alors reproché à son ex-partenaire une envolée des coûts à 1,5 milliard d'euros et de graves retards dans la réalisation du projet. Ceetrus a rétorqué en accusant la SNCF de manquer de « loyauté ».