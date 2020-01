Rénovation énergétique : le gouvernement va interdire le démarchage téléphonique

Depuis plus d'un an, de nombreux consommateurs sont harcelés au téléphone par des entreprises proposant leurs services de rénovation énergétique. Entre août 2018 et août 2019, la direction de la répression des fraudes (DGCCRF) a enregistré 1 770 plaintes dans ce seul secteur. C'est 20% de plus par rapport à la même période de l'année précédente. Il faut dire qu'entre temps, le gouvernement a mis en place un programme de rénovation d'un demi-million de logements chaque année, les propriétaires pouvant bénéficier de subventions et de réductions d'impôts. Des carottes qui ont attiré les entreprises indélicates, prêtes à tout pour décrocher des contrats.



Le dispositif d'isolation à un euro est souvent cité dans les plaintes remontées à la DGCCRF. Des entreprises du bâtiment tentent de frauder les ménages par le biais de techniques d'intimidation, au prix de défaut de visite technique, d'établissement d'un devis, voire de travaux mal réalisés.