Rentrée : pas de masques gratuits pour les élèves

Pour la rentrée, les élèves des collèges et des lycées sont tenus de porter un masque de protection. Une mesure sanitaire pour éviter le rebond des cas de coronavirus auprès des plus jeunes, qui pourraient ensuite contaminer leurs proches, parents et grands parents, des populations à risque. Étant donnée l'obligation, beaucoup d'élus espéraient qu'il reviendrait à l'État de fournir des masques gratuitement, y compris dans la majorité : 18 députés LRM ont ainsi écrit au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, pour lui demander de fournir des masques aux élèves. Un appel relayé par des membres de l'opposition.Ils se sont tous heurtés à une fin de non recevoir., rapporte Le Monde . La décision, sera formellement entérinée durant le conseil des ministres du mercredi 26 août, fait d'ores et déjà polémique.