Rentrée scolaire 2021 : le protocole dévoilé par l’Éducation nationale

La bonne nouvelle annoncée par Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Journal du Dimanche est que ni professeurs ni élèves ne seront soumis au Pass sanitaire pour se rendre en cours. Toutefois, le gouvernement anticipe des cas de Covid-19 dans les salles de classe et a donc prévu deux hypothèses.Les -12 ans ne sont en effet pas éligibles au vaccin en France et donc tous les élèves seront considérés cas contact. La fermeture de la classe durera une semaine et les cours continueront en distanciel durant ce laps de temps.Pour les jeunes de plus de 12 ans, éligibles à la vaccination,qui suivront là aussi des cours en distanciel. Les élèves vaccinés pourront se rendre en cours normalement.