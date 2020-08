Rentrée scolaire : port du masque systématique au collège et au lycée

Établi fin juillet 2020, le protocole sanitaire pour les établissements scolaires, qui s’apprêtent à vivre une Rentrée inédite en septembre 2020, est désormais caduque. La pandémie de Covid-19 regagne en intensité depuis plusieurs semaines, ce qui a contraint l’Éducation nationale à revoir le dispositif.



Le 20 août 2020, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, a donc annoncé que l’obligation de porter le masque pour les élèves ne serait plus cantonnée aux situations dans lesquelles la distanciation sociale ne peut être respectée, mais que ce port serait obligatoire et « systématique ». Le personnel encadrant et l’ensemble du personnel des établissements scolaires devront également le porter, afin de réduire au maximum le risque de voir ces lieux devenir des clusters de contamination.