Reprise sous tension pour le secteur de l'habillement

La Fédération nationale de l'habillement a estimé que les magasins de vêtements avaient dans leurs stocks l'équivalent de 2,5 milliards d'euros de pièces à écouler urgemment. Dans les départements où le déconfinement pourra débuter dès le lundi 11 mai, les magasins vont pouvoir rouvrir, avec les mesures de protection sanitaire que la situation exige : gel hydroalcoolique, distanciation physique (il faut prévoir des files d'attente devant les boutiques), horaires restreints, et des dispositifs spécifiques. Dans de nombreuses boutiques, les vêtements essayés en boutique seront mis en « quarantaine » pendant quelques heures avant de retrouver les linéaires…



Le secteur de l'habillement comprend plus de 30.000 entreprises et représente 100.000 emplois directs. Son chiffre d'affaires annuel est de 12 milliards d'euros. Il est donc impératif de retrouver le plus rapidement possible le niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Mais ce ne sera pas si facile : Eric Mertz, le président de la FNH, indique en effet que selon les études comportementales, « le redémarrage se fera de manière faible et graduelle ».