Restauration rapide : hausse des prix à prévoir

Les kebabs, burgers et autres représentants bien connus de la restauration rapide vont coûter plus chers dans les prochains mois. Quand ce n'est pas déjà le cas, certains restaurants ne pouvant faire autrement que d'augmenter leurs prix, rapporte BFMTV. À Paris, dans le 18e arrondissement, plusieurs kebabs ont déjà procédé à des hausses des tarifs sur leurs menus, et pour cause : le prix de l'huile de tournesol, élément indispensable pour les frites, a explosé.



Depuis le mois de février, le prix à la tonne de l'huile a augmenté de quasiment 500 euros pour dépasser les 1.000 euros ! C'est la conséquence directe de la guerre en Ukraine, gros producteur d'huile. Par ailleurs, certaines matières premières à l'instar de celles indispensables pour les emballages, coûtent elles aussi plus cher. Les restaurateurs indépendants qui n'ont pas encore augmenté leurs prix n'auront probablement pas d'autre choix que s'y mettre prochainement.