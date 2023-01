Restauration rapide : les emballages réutilisables, cibles des voleurs

Du côté de Burger King, qui a expérimenté la vaisselle réutilisable dans plusieurs points de vente l'an dernier, on indique que les vols étaient assez élevés au départ et puis, ils ont diminué au fil du temps. Les clients doivent s'habituer à cette nouveauté : chez McDonald's, des supports de communication et une signalétique spécifique ont été mis en place dans les restaurants, ainsi qu'un accompagnement par le personnel. De la pédagogie donc, et pour le moment, il n'est pas question de sévir.



En revanche, si dans les prochains mois, les vols continuaient à se maintenir à un niveau élevé (ce qui retirerait tout intérêt au principe même d'emballages réutilisables), alors les enseignes pourraient lancer un système de consigne : les repas pris en salle coûteraient plus cher mais une partie serait remboursée dès le retour de la vaisselle. Mais cette pratique est complexe à mettre en œuvre.