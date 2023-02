Résultats annuels solides pour Airbus

Tous les voyants sont au vert sur le tableau de bord d'Airbus. L'an dernier, le géant européen de l'aviation a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13% par rapport à 2021, à près de 59 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) a atteint 5,6 milliards d'euros (+16%), quant au bénéfice net, il progresse de 1% pour un total de 4,2 milliards. C'est bien plus convaincant que le rival américain Boeing, qui accuse de son côté une perte nette de 5 milliards de dollars.



« La solide performance financière de 2022 et notre confiance dans l’avenir nous amènent à proposer cette année le versement d’un dividende plus élevé », annonce Guillaume Faury, le président exécutif de l'entreprise. Les actionnaires bénéficieront d'un dividende porté à 1,8 euro par action, au lieu des 1,5 euro versé au titre de l'exercice 2021.