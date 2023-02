Résultats record pour la lutte contre la fraude fiscale

La lutte contre la fraude fiscale a représenté 14,6 milliards d'euros de mise en recouvrement pour l'ensemble de l'année dernier, a annoncé Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Dans un entretien au Parisien, il ajoute que sur cette somme record, « presque 9 milliards » ont été recouvrés auprès des entreprises, soit 1,2 milliard de plus qu'en 2021. Est-ce à dire que les Français fraudent davantage ? Pas du tout, réplique le ministre !



Les services de l'État sont en fait « plus efficaces que jamais », a-t-il souligné. Non seulement ils possèdent une grande expertise en la matière, mais en plus ils sont secondés par les nouvelles technologies : « Pour la première fois, plus d’un contrôle fiscal sur deux a été guidé par l’intelligence artificielle qui permet de repérer des anomalies grâce au croisement des données », a détaillé Gabriel Attal.