Retards de paiement : les délais s'allongent chez les PME

La crise économique met de nombreuses entreprises en danger. À cela s'ajoute une autre difficulté structurelle : les retards de paiement des factures. Et la situation actuelle n'arrange rien, elle provoque en effet un allongement des retards de paiement. L'enquête de l'Ifop pour le compte d'ARC, menée auprès de 500 entreprises de plus de 50 salariés, confirme qu'il est plus difficile d'obtenir le règlement d'une facture. En moyenne, le délai est de 13 jours en 2020, soit trois jours de plus qu'en 2019. Le retard moyen d'une PME s'établit à 18,6 jours, contre 10,9 jours l'an dernier !



Les PME ont « totalement bloqué le paiement de leurs factures », explique Denis Le Bossé, président de l'ARC, un cabinet spécialisé dans le recouvrement des créances. Il indique avoir beaucoup entendu que les collaborateurs sont en télétravail et qu'« on ne peut réaliser ni payer les factures ». Or, le respect du paiement des factures est fondamental pour le prestataire ou pour le fournisseur, il en va de sa trésorerie et donc du versement des salaires, et aussi… du paiement de ses propres factures.