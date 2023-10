Retards de paiement : on connait les mauvais payeurs

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié sur son site web la liste de 40 entreprises ayant été condamnées pour le retard de paiement de leurs factures. L'initiative, qualifiée de « name and shame », vise à mettre en lumière les mauvaises pratiques des entreprises concernées en les exposant publiquement.



Selon le code du commerce français, les délais de paiement « ne doivent pas dépasser soixante jours à compter de la date de la facture, ou 45 jours fin de mois ». En cas de non-respect de ces délais, les entreprises encourent des sanctions financières. Veolia a été condamnée à l'amende la plus importante, s'élevant à 1,6 million d'euros. Showroomprivé suit avec 1,3 million d'euros, en plus d'une autre amende de 600.000 euros pour des pratiques commerciales trompeuses entre 2014 et 2016. Brico Dépôt occupe la troisième place avec une amende de 1,1 million d'euros, tandis que SFR Fibre SAS a été sanctionnée à hauteur d'un million d'euros.