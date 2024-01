Retour à la normale pour le champagne

L'année 2023 a également été marquée par des défis économiques, notamment l'inflation qui a influé sur les coûts de production et, par conséquent, sur les prix des bouteilles. L'augmentation du coût des matières premières, exacerbée par la guerre en Ukraine, s'est répercutée sur le prix final du produit. Par ailleurs, la concurrence internationale s'intensifie, avec une hausse notable des ventes de crémants en France et un succès croissant du prosecco italien sur les marchés internationaux, notamment au Royaume-Uni.



Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons et coprésident du comité Champagne, a souligné ce « retour à la normale » en mettant en avant les spécificités et les limites de l'appellation Champagne, qui ne permettent pas une croissance en volume sur le long terme. David Châtillon, président de l'Union des maisons de champagne et également coprésident du comité, a dit son optimisme pour l'avenir, tout en reconnaissant la sensibilité du marché du champagne aux fluctuations géopolitiques et économiques mondiales.