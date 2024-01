Retour à la normale pour les boulangeries-pâtisseries

Un des moteurs de croissance des dernières années a été l'élargissement de l'offre, notamment pour les repas de midi, avec l'introduction de produits comme les poke bowls ou encore l'ouverture de terrasses. Cette tendance se reflète dans la fréquentation des boulangeries : plus de la moitié des Français y achètent désormais de la restauration salée. Cependant, la rentrée a vu une reprise des parts de marché par les cantines et une diminution du télétravail, modifiant ainsi les habitudes de consommation.



Le Salon Sirha Europain 2024, prévu à Paris du 21 au 24 janvier, mettra en avant l'importance croissante du snacking dans le secteur. Cette évolution suggère une adaptation continue des boulangeries-pâtisseries face à un marché en mutation. Avec des consommateurs plus prudents dans leurs dépenses et un paysage commercial en évolution, le secteur semble se diriger vers une stabilisation, marquée par une diversification de l'offre et une concurrence accrue entre les différents acteurs du marché.