Retraite : les Français s'attendent à un départ tardif à 64 ans ou plus

Une enquête du Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique (CECOP) relayée par BFMTV montre que 47% des Français interrogés épargnent pour leur retraite en 2023, contre 52% un an plus tôt et 57% en février 2019 avant la pandémie. Cette diminution témoigne des problèmes de pouvoir d'achat engendrés par la hausse vertigineuse des prix. Deux tiers des personnes sondées estiment que leurs pensions « sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement », les femmes et les personnes aux revenus les plus modestes étant les plus inquiets.



Pour pallier ces incertitudes, les Français se tournent vers différentes solutions pour assurer un niveau de vie stable à la retraite. Parmi les options citées figurent l'acquisition de leur résidence principale (48%), l'investissement dans l'immobilier locatif (18%) et l'épargne via un contrat d'assurance-vie (18%). Les plans d'épargne retraite, bien que moins populaires (14%), sont également envisagés. Les personnes interrogées envisagent également de cumuler un emploi avec leur retraite (14%) ou de travailler le plus longtemps possible pour améliorer le montant de leur pension (14%).