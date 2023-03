Retraites, Et si le Grand Soir était possible ?

Notre pays a supprimé et délocalisé une grande partie de sa production industrielle au nom du capitalisme financier, entraînant un chômage plus élevé que dans beaucoup de pays ainsi qu’une balance commerciale négative appauvrissant la France, et explosant en 2022 à 164 milliards d’euros.



La dette du pays ne fait que s’accroître. Elle atteint 3 000 milliards d’euros et ne peut être remboursée alors que des mégadéfis, tels que le réchauffement climatique, la transition énergétique, la rénovation du système de santé et le réarmement du pays pour tenir une guerre à haute intensité, sont insuffisamment financés alors qu’ils nécessiteraient au moins 80 milliards d’euros chaque année pendant environ dix ans.



Après l’informatique et la robotique, l’intelligence artificielle va modifier fondamentalement les modes et conditions de travail, comme l’a montré Daniel Susskind dans son livre « Un monde sans travail ».



Après les crises économiques de 2002 et 2007, dont la France a mis du temps à se remettre, nous vivons un double traumatisme à deux ans d’écart, celui de la pandémie et de la dramatique guerre en Ukraine.



Nous avons tant bien que mal surmonté le premier avec le « quoi qu’il en coûte », mais le second est bien plus compliqué avec l’inflation et la crise énergétique, car il intervient alors que nous n’avons pas encore cicatrisé nos plaies du premier.