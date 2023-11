Retraites : le coût de la vieillesse à domicile augmente plus vite que l'inflation

En 2023, vivre ses vieux jours en France devient de plus en plus coûteux. D'après le 4e baromètre réalisé par Silver Alliance et Retraite.com, le budget nécessaire pour bien vieillir à domicile a connu une augmentation de 4,5 %, comme le rapporte Le Parisien. Cette hausse est presque parallèle à l'inflation annuelle de 4 % signalée par l'Insee en octobre. Ces chiffres soulignent une réalité inquiétante : les dépenses augmentent, mais les revenus des retraités ne suivent pas le même rythme.



En moyenne, les seniors dépensent 1.216 euros par mois en frais de santé et en aménagements liés au vieillissement, avec des variations considérables selon l'âge. Jusqu'à 85 ans, ces dépenses restent en dessous de 900 euros, mais elles s'élèvent considérablement pour les plus âgés, atteignant 2.070 euros par mois. Depuis 2020, le coût de la vieillesse confortable à domicile a augmenté de près de 17 %, une situation qui met en lumière le déséquilibre croissant entre les dépenses et les revenus des personnes âgées.