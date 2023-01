Retraites : seule solution pour renflouer nos caisses ?

– Pour la retraite, nous en sommes à la quatrième au moins depuis 20 ans.



Chaque fois les mesures prononcées l’ont été avec l’argument que le régime serait équilibré et sauvé, mais il a fallu y retourner à nouveau.



Pour cette nouvelle réforme, il en sera de même en 2032 en toute certitude, et peut être même avant, car il n’est pas dit que le chômage ne grimpe pas à nouveau.



– Pour l’assurance chômage, il en est exactement de même.



Les réformes ont même commencé après la mesure de Valery Giscard d’Estaing qui avait porté les indemnités pour licenciement économique à 90 % du dernier salaire, avec pour conséquence de bénéficier d’un meilleur revenu en étant licencié qu’en ayant travaillé auparavant.



Ainsi, à chaque fois, un tour de vis plus ou moins violent a été opéré sur le montant des indemnités, sur la durée d’indemnisation et sur les motifs de radiation.



Mais, comment et combien de temps l’UNEDIC mettra pour rembourser sa dette colossale de 80 milliards d’euros ?



– Pour l’assurance santé toujours le même principe.



Au fil des ans, les déremboursements des médicaments se sont développés, les jours de carence pour arrêt maladie ont été portés de 1 à 3 jours dans le privé.



On a tenté de faire de même dans le public, mais, sous François Hollande, la ministre de la Santé est revenue en arrière avec 400 millions de coûts supplémentaires à la clé.



Toujours pour les arrêts de travail on a procédé au maintien du salaire sur le net et non sur le brut comme ce fut le cas il y a une vingtaine d’années. En fait cette mesure était indispensable, car là aussi le salarié avait un meilleur revenu en étant malade qu’en travaillant.



On a fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir des prix de médicament les plus faibles possible, ce qui nous met aujourd’hui en pénurie sur certains produits, car les laboratoires préfèrent d’abord livrer les médicaments dans des pays où les prix sont meilleurs.



Une dernière mesure portant sur les arrêts maladie obtenus trop facilement sur internet a été évoquée récemment.



Mais dans le même temps, la CADES continue de rembourser la dette de la Sécurité Sociale qui ne cesse de s’alimenter (toujours pour de bonnes raisons) tel le tonneau des danaïdes.