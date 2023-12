Après sept ans d'études et d'hésitations, McDonald's a finalement pris la décision de modifier la recette de son burger le plus célèbre, le Big Mac. La firme de Chicago, consciente de l'enjeu, a investi dans des années de recherche et développement pour parvenir à cette évolution majeure. La nouvelle recette, déjà testée avec succès en Australie, est progressivement introduite dans les restaurants américains. Chris Young, directeur de la stratégie des menus de McDonald’s, souligne l'importance de ce changement, affirmant qu'il s'agit d'une démarche vers une qualité supérieure, bien qu'elle sorte la marque de sa zone de confort.



L'ensemble des composants du Big Mac a été revu. Le pain se transforme en brioche au beurre, parsemée de graines de sésame de manière aléatoire pour un aspect plus authentique et fait maison. Le bun inférieur est désormais plus épais, optimisant ainsi la conservation de la chaleur. La méthode de cuisson des galettes de bœuf a été ajustée pour en préserver l'aspect juteux. Le fromage est sorti plus tôt du frigo pour une meilleure fusion, et les oignons, spécialement développés pour être déshydratés rapidement après la récolte, sont saupoudrés sur les steaks pendant la cuisson.