Royaume-Uni : pénurie de carburants dans les stations-service

À trois mois des fêtes de fin d'année, la situation dans plusieurs secteurs d'activité est inquiétante au Royaume-Uni. Plusieurs dizaines de stations-service ont fermé leurs portes faute de carburant, tandis que les files d'attente s'allongent devant les pompes à essence toujours ouvertes. BP a annoncé une vingtaine de fermetures, ainsi que des pénuries d'au moins un type de carburant dans une centaine de stations.



En cause : le manque de chauffeurs routiers pour assurer les livraisons de carburant aux stations-service. C'est la même situation qui paralyse une partie de l'approvisionnement des grandes surfaces en produits du quotidien, et qui est le résultat du Brexit couplé à la pandémie. Il manquerait dans le pays 100.000 chauffeurs : la crise sanitaire a poussé des milliers d'entre eux à retourner dans leurs pays d'origine de l'Union européenne, et ils ne peuvent plus revenir travailler au Royaume-Uni à cause des nouvelles formalités d'immigration.