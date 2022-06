Rupture du contrat des sous-marins : Naval Group va recevoir une compensation de l’Australie

Ce règlement « juste et équitable », selon les mots du Premier ministre, devrait permettre de retrouver des relations plus cordiales entre les deux pays. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a pris acte de cet accord, qui « convient à Naval Group » : « cet accord est important parce qu'il va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page dans notre relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant ».



L’Australie de son côté attend les premiers sous-marins britanniques et américains à propulsion nucléaire qui vont remplacer ses bâtiments vieillissants. Seul problème pour le pays : les premières unités n’arriveront pas avant des décennies, ce qui risque d’être un handicap face à une Chine de plus en plus conquérante dans le Pacifique.