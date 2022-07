Russie, composants : le groupe Renault trébuche au premier semestre

Aux secousses géopolitiques s'ajoute la pénurie de composants qui frappe l'ensemble des constructeurs. Toutefois, Renault perçoit une amélioration dans les prochains mois, le deuxième semestre devrait donc être significativement plus élevé en termes de production. Le groupe est en pleine restructuration et cherche désormais à améliorer ses marges plutôt qu'à multiplier les ventes : dans ce domaine, l'électrique est une voie à suivre.



Les ventes de voitures électriques pèsent ainsi pour 36% du volume vendu en Europe. C'est 10 points de plus qu'il y a un an, une augmentation sensible et importante alors que la marque Renault veut vendre 100% de véhicules électriques d'ici 2030, en ne proposant à son catalogue que des modèles électrifiés.