Russie : des exportations de gaz en forte chute, mais le pétrole en hausse

Désormais, Moscou doit chercher de nouveaux partenaires et son regard se porte sur la Chine et l'Inde. Les exportations de gaz vers ces deux pays ont en effet fortement augmenté à hauteur de 48%, pour un total de 15,4 milliards de mètres cubes. Il y a de plus un « potentiel de croissance de l'approvisionnement en gaz [dans] la région Asie-Pacifique », ajoute le vice-Premier ministre.



Enfin, en ce qui concerne le pétrole, la Russie a enregistré une hausse de 7,6% de ses exportations soit 242 millions de tonnes. Le nouvel embargo, en place depuis décembre dernier, n'a pas eu le temps de produire ses effets. Moscou va réorienter ses exportations vers l'Asie, avec l'objectif de livrer 80% de son pétrole à des « pays amicaux » qui bénéficient au passage d'une forte ristourne.