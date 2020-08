Ryanair baisse le nombre de ses vols pour septembre et octobre

Aucune compagnie aérienne n'a été épargnée par les mesures de restriction des déplacements et la fermeture des frontières pendant le confinement. Le trafic aérien a été quasiment nul en avril et les répercussions de la crise sanitaire se font toujours ressentir malgré le déconfinement. De nouveaux cas de contamination apparaissent un peu partout en Europe, poussant ainsi les autorités à imposer des quarantaines aux voyageurs. C'est le cas du Royaume-Uni, qui a mis en place de nouvelles barrières pour les passagers venant de France et d'Espagne. Cela ne fait pas les affaires de la compagnie irlandaise Ryanair.



L'entreprise a ainsi annoncé une réduction de 20% du nombre de ses vols en septembre et en octobre. Les réservations sont en baisse en raison de la résurgence du coronavirus en Europe, les clients préférant reporter leurs voyages plutôt que de devoir subir des quarantaines. Un porte-parole de l'entreprise explique dans le communiqué que « cette baisse des capacités et de la fréquence des vols pour les mois de septembre et octobre sont inévitables compte tenu de la récente faiblesse des réservations dans la foulée des restrictions en place dans certains pays européens ».