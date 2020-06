Ryanair demande à ses personnels en France de baisser leur salaire

Avec la plupart de ses avions cloués au sol depuis mi-mars, Ryanair souffre comme l'ensemble du secteur aérien. L'entreprise a d'ores et déjà annoncé la suppression de 3.000 postes en Europe, et la direction a mis entre les mains de ses employés français une proposition qui sera dure à accepter. D'après des informations de RTL . Les nouveaux pilotes et copilotes seront payés moins cher, et il n'y aura pas d'augmentation de salaire jusqu'au 30 juin 2025.Les hôtesses et les stewarts devront eux aussi se serrer la ceinture de 10%, durant le même laps de temps. Comme pour les pilotes, le salaire des nouveaux employés sera moins élevé que ceux déjà en poste qui accepteront de baisser leur rémunération. Le temps de travail des hôtesses et stewarts va aussi se réduire, passant de 2.000 heures par an à 1.600 seulement. Leur salaire passerait donc de 1.539 € par mois, à 1.231 €. Ces mesures entreraient en œuvre dès le 1er juillet.