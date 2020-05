Ryanair supprimera jusqu'à 3.000 postes

Avec 1% seulement de son activité en avril, mai et juin, Ryanair accuse le coup. La compagnie britannique, spécialiste du low cost, ne transportera que 150.000 passagers durant la période, contre 42,4 millions prévus avant la pandémie. Cet été, elle devrait se contenter de la moitié des 44,6 millions de voyageurs estimés précédemment. Et sur l'exercice 2020-2021, ce seront moins de 100 millions de passagers qui voleront dans les avions Ryanair. Loin des 154 millions que la direction escomptait pour l'année… Mais c'était avant que se déclenche l'épidémie de coronavirus en Europe. La compagnie aérienne accuse une perte de 100 millions d'euros entre les mois d'avril et juin. Le second trimestre fiscal de l'entreprise, qui regroupe les mois d'été, ne sera guère plus reluisant.



Pour éviter de couler, Ryanair a annoncé un plan de suppressions de postes qui pourrait concerner jusqu'à 3.000 emplois. Le groupe, qui compte 19.000 collaborateurs, vise tout particulièrement les pilotes et le personnel naviguant ainsi que ses différentes marques : Ryanair bien sûr, et aussi Lauda, Malta Air et Buzz. La compagnie va demander à ses salariés de prendre des congés sans solde et de réduire leurs rémunérations de 20%. Michael O'Leary, le fondateur et patron de Ryanair, montre l'exemple : son salaire sera divisé par deux jusqu'en mars prochain.