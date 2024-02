Ryanair va augmenter ses prix cet été à cause de Boeing

Michael O’Leary, le PDG de Ryanair, a annoncé une hausse prévisionnelle des tarifs d'environ 10%, une situation imputable aux difficultés de production rencontrées par Boeing. Le constructeur américain traverse une période tumultueuse marquée par plusieurs incidents affectant différents modèles de sa flotte, tels qu'un incendie sur un 747-8, des problèmes structurels sur un 737-800, et des défauts sur des 737 Max 9 et un 757-200.



Ces enchaînements d'incidents ont ralenti la production et accentué la surveillance réglementaire, impactant directement les délais de livraison. Initialement, Ryanair attendait 57 Boeing 737 Max 8-200 pour mars, mais seulement 40 à 45 pourraient être prêts à temps pour l'été.



Cette réduction de la flotte disponible contraint Ryanair à réviser à la baisse ses objectifs de transport, passant potentiellement de 205 à 200 millions de passagers. O’Leary souligne que cette situation pourrait être différente si la compagnie avait accès à plus d'avions, suggérant une possible baisse des prix si la capacité d'accueil augmentait. Boeing a reconnu les retards de livraison, qui se traduiront par 9.000 sièges en moins cet été pour Ryanair, et a exprimé ses regrets quant à l'impact sur la compagnie aérienne.