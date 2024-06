S&P dégrade la note souveraine de la France

Les oppositions n'ont pas tardé à critiquer la gestion gouvernementale des finances publiques. Marine Le Pen, cheffe de file des députés du Rassemblement national (RN), a dénoncé une gestion « catastrophique » et accusé le gouvernement de mener le pays à des records d'impôts, de déficit et de dettes.



Eric Ciotti, président des Républicains, a également fustigé la gestion économique du duo Macron-Le Maire, tandis qu'Eric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a exprimé sa crainte que le gouvernement utilise cette dégradation pour justifier de nouvelles coupes budgétaires.



Malgré cette dégradation, la capacité de la France à honorer ses échéances de dette reste « très forte » selon les critères de S&P, même avec un double A suivi d’un signe moins. Toutefois, ce déclassement pourrait entraîner une méfiance accrue des investisseurs et alourdir la charge de la dette.



En décembre dernier, S&P avait déjà averti que la France risquait une rétrogradation si elle ne réduisait pas ses déficits à un rythme suffisant pour diminuer sa dette, ou si les intérêts d’emprunt dépassaient 5 % des recettes des administrations publiques. Comparée à ses voisins européens, la France affiche une dette et un déficit public supérieurs, la plaçant désormais au même niveau que l’Estonie ou la République tchèque, mais toujours mieux notée que l’Espagne.



Les autres grandes agences de notation, Moody’s et Fitch, n’ont pas encore suivi S&P dans cette révision à la baisse, maintenant respectivement leur note Aa2 et AA- pour la France. Les perspectives économiques du pays restent donc sous surveillance.