SNCF : 12 millions de voyageurs attendus pour les vacances d'hiver

La SNCF va tenter de faire oublier la grève contre la réforme des retraites qui a gravement perturbé le transport ferroviaire durant les congés de fin d'année. Pour assurer le meilleur service durant les vacances scolaires d'hiver, l'entreprise va mettre sur les rails plus de 27 000 trains (InOui, OuiGo, Intercités). Ils devront transporter plus de 12 millions de voyageurs du 7 février au 8 mars, les vacances d'hiver étant réparties dans trois zones. Pour le premier week-end du 7 au 9 février, c'est déjà le branle-bas de combat avec 1,2 million de voyageurs dans les 2 500 trains programmés.



"Pour ces vacances d’hiver, notre ambition est de proposer une offre ferroviaire intégrée et accessible sur tout le territoire. Toute l’expertise de SNCF est engagée pour offrir à nos voyageurs la meilleure qualité de service", explique Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Dans les gares seront déployés 1 000 "gilets rouges" en charge d'aiguiller et de renseigner les voyageurs.