SNCF : 5 millions de billets à moins de 35 euros

L'entreprise a donc dévoilé une nouvelle opération de promotion :, a détaillé Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF, au micro d' Europe 1 . « Ce sera en vente pendant une semaine, du 23 au 30 janvier, pour des voyages entre maintenant et la mi-avril, jusqu'aux vacances de Pâques ». C'est un gros effort de la part de la SNCF, puisque cela représente un quart de l'offre TGV durant la période.Cette promotion « concerne l'ensemble des lignes françaises et il aura des prix à moins de 50 euros sur les lignes internationales », explique-t-elle. Par ailleurs, la SNCF a également annoncé le remboursement, « de 50 à 100% », pour les abonnés TGV. Un remboursement qui sera effectif en février, indique Rachel Picard qui assure que la croissance de la SNCF est « très forte » depuis cinq ans. « On ne veut pas casser ce dynamisme ».