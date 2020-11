SNCF : 55% de réservations en moins pour Noël

La SNCF a mis les petits plats dans les grands en cette fin d'année pour tenter de séduire les voyageurs, refroidis par la crise sanitaire. Tous les billets sont ainsi remboursables sans conditions et l'entreprise publique va faire circuler la totalité de ses trains… Si toutefois la situation sanitaire le permet. Le nœud du problème est là pour le transporteur. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé que le pic épidémique était passé, mais il a aussi redoublé de prudence : les cas de contamination et les hospitalisations sont toujours très élevés.Habituellement, le lancement des réservations pour les trains de Noël début octobre représente un événement, avec une hausse sensible des visites sur le site web de l'entreprise afin de réserver le meilleur horaire. Cette année, pas d'engorgement en vue pour les raisons que l'on sait.