SNCF : 750.000 voyageurs pour le départ des vacances de Noël

La SNCF a connu une année noire. Entre les confinements, les mesures de restriction des mouvements et la fermeture des frontières au printemps, l'activité de l'entreprise a été fortement bousculée et les pertes pour 2020 devraient s'établir à 5 milliards d'euros, selon son PDG Jean-Pierre Farandou. L'État est venu au secours du groupe avec une aide de 4,7 milliards d'euros, dans le cadre du plan de relance. Sans oublier la reprise d'une grosse partie de la dette en tout début d'année (25 milliards d'euros). Mais ce flot d'argent public est insuffisant pour tenir le choc de la crise sanitaire.



Avec le déconfinement progressif et l'espoir que les vaccins permettront de « casser » définitivement le coronavirus, l'activité va pouvoir reprendre à la normale d'ici les prochains mois. En attendant, la SNCF doit se battre pour attirer de nouveau les voyageurs dans ses trains. Malgré les promotions et les rabais, les Français ne se sont pas précipités mais la fin de l'année s'annonce assez bien. « C’est 750.000 voyageurs qui vont prendre le train ce week-end. Pour nous c’est une bonne nouvelle, les Français vont pouvoir reprendre un peu d’oxygène », a indiqué Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, au micro d'Europe 1.