SNCF : des trains moins cher pour attirer de nouveau les voyageurs

Après la crise sanitaire, les Français vont se retrouver avec des problèmes de pouvoir d'achat. Pourtant, ils devront aussi voyager de nouveau et, si possible, avec le train. « Nous voulons retrouver des voyageurs en nombre et nous devons leur offrir des prix accessibles », a expliqué Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, dans une interview au Figaro. Il se dit excédé que l'on associe « TGV cher » à « SNCF » : « Ce n'est pas vrai mais l'image est là », assure-t-il. Comment parvenir à changer cette image négative qui colle à la peau du transporteur ? La solution du dirigeant est la suivante : « une tarification plus lisible, plus simple et plus accessible ».



Pour baisser les prix, la SNCF devra baisser aussi ses coûts de production. « C'est faisable grâce, notamment, à la maintenance prédictive et à la digitalisation industrielle, qui nous permettront de mieux utiliser nos trains ». Un gros effort va donc être nécessaire, mais il est indispensable pour faire revenir les voyageurs perdus en raison de la pandémie, qui a forcé durant de longues semaines la SNCF à réduire le nombre de trains sur ses lignes.