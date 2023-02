SNCF : enfin des résultats positifs en 2022

Le chiffre d’affaires de la branche TGV-Intercités est quant à lui en deçà de 3% de sa fréquentation pré-pandémique. La compagnie se trouve fortement concurrencée par les TGV bon marché, comme OUIGO par exemple, ainsi que par les différents systèmes d’abonnements et de réductions.



Face à ses bons résultats, la SNCF cesse d’être dans le rouge et remonte la pente des difficultés financières liées au Covid et aux grèves de 2019. Sa dette passe de 36,30 milliards d’euros à 24,44 milliards d’euros suite à la reprise par l’État de 10 milliards en date du 1er janvier 2023. L’entièreté de la somme des résultats nets sera consacrée à « préparer l’avenir du groupe en finançant son développement, en investissant dans le réseau ferré national et en réduisant le poids de la dette ».



Les défis de 2023 seront tout de même nombreux, entre hausse du prix de l’énergie et travaux prévus sur le réseau de rails. L’incertitude plane sur la croissance de 2023. Le Groupe confirme cependant son engagement et sa responsabilité face aux enjeux environnementaux et sociaux à venir.