SNCF : l'État efface 10 milliards d'euros de dette

Malgré ce contexte de crise sanitaire qui l'oblige à réduire ses activités, la SNCF a assuré qu'elle ne demanderait pas de nouveau l'aide de l'État. Pour rééquilibrer la trésorerie du groupe, l'entreprise va se financer sur les marchés. Et un programme de cession d'actifs permet d'améliorer la situation financière : la vente d'Ermewa (location de wagons de fret) l'an dernier a permis d'encaisser plus de 3 milliards d'euros.



Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, a expliqué il y a quelques mois que son objectif était de parvenir à l'équilibre financier dès cette année, ce qui était convenu avec l'État dans la réforme ferroviaire de 2018. Pour y parvenir, l'entreprise veut développer son chiffre d'affaires, mais avec la crise sanitaire qui se poursuit et s'amplifie, cela semble plus compliqué que prévu.