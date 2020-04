SNCF : la feuille de route du patron de la SNCF pour la reprise

Les futurs passagers des trains de la SNCF vont devoir se faire à l'idée de porter un masque de protection. Les règles de distanciation sociale sont « très, très compliquées à aborder », a expliqué Jean-Pierre Farandou, le président-directeur général de l'entreprise, lors d'une audition au Sénat. Pour illustrer cette difficulté, il a pris l'exemple de l'Île-de-France : « si on nous impose de mettre un mètre ou un mètre et demi entre chaque passager, avec 100% des trains on ne transporte que 20% de ce qu'on transporte d'habitude ». « Ça ne marche pas ! », a-t-il insisté. D'où la nécessité du port obligatoire des masques : « C'est la demande que fait la SNCF ». Mais attention : l'entreprise ne peut pas assurer la distribution de masques à toute la population française, a-t-il indiqué.



Les pouvoirs publics vont donc devoir aider la SNCF à mettre au point sa stratégie sanitaire. Celle-ci comprend également un nettoyage des trains plus fréquent, un filtrage accru des passagers, ainsi que du gel hydroalcoolique à disposition dans les trains et dans les gares, a déclaré Jean-Pierre Farandou. Pour ce qui concerne l'offre de trains en elle-même, elle va remonter progressivement afin d'accompagner le déconfinement partiel à partir du 11 mai.