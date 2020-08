SNCF : les cartes Avantage à moitié prix

La SNCF réduit de moitié ses cartes de réduction Avantage jusqu'au 7 septembre. La carte Jeune 12-27 ans, la carte Week-end pour les 27-60 ans, la carte Famille (pour les enfants qui accompagnent le voyageur) et la carte Senior (plus de 60 ans) sont désormais vendues 25 euros pour l'année, au lieu de 49 euros en temps normal. Ces cartes Avantage permettent de bénéficier d'une réduction de 30% sur tous les billets de train, et ce sur l'année à venir. Une nouvelle opération séduction qui pourrait augmenter le nombre d'abonnés à ces formules, ils sont 3 millions actuellement à en profiter.



Et ce n'est pas terminé. La SNCF commercialise également son abonnement mensuel TGV Max à 1 euro pour le premier mois, puis 79 euros par la suite (le prix normal de cette formule). TGV Max permet de réserver gratuitement des billets. Pour bénéficier de cette offre à 1 euro, il faut cependant s'engager sur trois mois au minimum. Par ailleurs, l'échange ou l'annulation d'un billet n'occasionne aucun frais jusqu'au 31 août. Rappelons aussi le délai supplémentaire pour les cartes de réduction qui devaient expirer entre le 17 mars et 31 juillet : là aussi, les abonnés pourront en profiter jusqu'au 31 août.