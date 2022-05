SNCF : les prix des billets des trains en hausse ou en baisse ?

Une méthodologie qui a permis de mettre au jour ces fortes hausses, qui sont contestées par la SNCF. Durant une conférence de presse, Jean-Pierre Farandou a expliqué que si l'entreprise respectait les chiffres de l'Insee, « la bonne année de comparaison avec 2022, c'est 2019 », c'est-à-dire avant la crise sanitaire. « En 2021, il y avait beaucoup moins de monde dans les trains et la proportion de prix réduits était plus forte, ce qui a fait baisser la moyenne », a ajouté le PDG de la SNCF.



La SNCF va tout de même devoir en faire davantage pour communiquer les « bons » chiffres car la perception populaire, telle qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux en tout cas, est que les prix ont bel et bien augmenté. Et les personnes qui se plaignent des tarifs élevés sont souvent plus nombreuses que celles qui disent publiquement apprécier les baisses de prix.