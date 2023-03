SNCF : les ventes pour l’été 2023 bientôt ouvertes

Bien que tous ne puissent pas organiser les congés des mois en avance, celles et ceux qui le peuvent ne manqueront pas l’occasion d’acheter dès mars 2023 leurs billets de train pour les vacances d’été 2023. En effet, comme toujours, la SNCF pratique les prix les plus bas au moment de l’ouverture des ventes, avec des tarifs parfois promotionnels sous réserve de quelques conditions restrictives.



Un bon plan qui pourrait compenser la mauvaise nouvelle concernant les tarifs de la SNCF. Le transporteur français a augmenté ses prix de 5% en moyenne, sur fond de hausse des coûts de l’énergie. Et il a restreint les possibilités d’échange et de remboursement pour lutter contre les annulations de dernière minute qui entraînaient une baisse du remplissage des rames.