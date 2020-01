SNCF : opération reconquête des usagers après la grève

Le mouvement contre la réforme des retraites pèse lourd pour les comptes de la SNCF. Jean-Pierre Farandou, le nouveau président du groupe, a expliqué la semaine dernière que la grève avait déjà représenté un manque à gagner de 700 millions d'euros, un chiffre qui augmente en même temps que les reconductions de la grève. Et le manque à gagner n'est pas la seule préoccupation de la SNCF : l'image du train est également dégradée. Les usagers se sont tournés vers le covoiturage, les bus longue distance, voire l'avion pour se transporter, délaissant ainsi le train.



Pour reconquérir ces clients déçus par le train, la SNCF lance des mesures exceptionnelles : 500 000 billets de TGV et d'Interdits à moins de 40 euros peuvent être réservés jusqu'au 16 janvier. Et de nouvelles offres sont attendues jusqu'au 19 janvier. Le transporteur explique que les clients qui annulent leurs voyages jusqu'à la date de départ libèrent des places qui sont de nouveau accessibles pour les échanges et les réservations.