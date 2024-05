SNCF : quelles perturbations pour la grève du mardi 21 mai 2024 ?

La grève débutera dès le mardi 21 mai 2024 et son impact se fera sentir toute la journée. Les perturbations seront particulièrement sévères sur certaines lignes, notamment aux heures de pointe, avec une réduction significative du nombre de trains en circulation.



Les usagers des RER A et B devront s'attendre à un service réduit, avec un train sur deux en moyenne. Le RER D sera l'une des lignes les plus affectées, avec seulement un train sur cinq aux heures de pointe, et aucune circulation entre certaines gares clés comme Gare de Lyon et Châtelet Les Halles. Le RER C fonctionnera à un tiers de sa capacité habituelle, avec des interruptions entre Paris Austerlitz et Invalides, et plusieurs gares non desservies.



Pour les autres lignes de Transilien, comme les lignes H, J, L, N, U et P, les usagers devront faire face à une circulation très réduite, souvent à raison d'un train sur trois, et des services de bus de substitution seront mis en place pour certaines branches, comme entre Meaux et La Ferté-Milon.



Cette grève affectera également certaines lignes de tramway. Par exemple, la ligne T4 ne fonctionnera que partiellement, avec des trams circulant toutes les 15 minutes entre Bondy et Aulnay-sous-Bois, mais aucun service sur la branche allant vers l'Hôpital de Montfermeil. La ligne T11 sera également touchée, avec un tram toutes les 20 minutes.