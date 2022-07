SNCF : toutes les rames sont sur les rails

Les réservations dans les trains pour les mois de juillet et d'août ont augmenté de 10% par rapport à l'été 2019, représentant un total de 12 millions de billets. Devant cette affluence, la SNCF a mis en place un demi-million de places supplémentaires, mais Christophe Fanichet l'assure : « Nous avons anticipé cette situation. Nous avons activé des sillons que nous avions pré-réservé et j’avais demandé à la direction du matériel d’être réactive », explique le patron de SNCF-Voyageurs auprès de la publication Usine Nouvelle.



Le dirigeant rappelle que « malgré le Covid-19, nous avions réalisé deux bonnes saisons estivales en 2020 et 2021 ». Une fois les contraintes sanitaires levées, « il y a eu immédiatement un appétit pour voyager en train ». En fait, l'entreprise a observé une hausse des réservations dès le mois d'avril « et on a regardé comment on pouvait ajouter 500 000 places ».