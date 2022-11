SNCF : un « bouclier tarifaire » pour éviter l'explosion des prix des billets

Au mois de septembre, Jean-Pierre Farandou le PDG de la SNCF avait annoncé que la facture d'électricité allait augmenter l'année prochaine. Et de beaucoup : il s'attendait en effet à une hausse comprise entre 1,6 et 1,7 milliard d'euros ! « Si on répercutait directement cette hausse sur le coût du billet, on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10% », avait-il alors expliqué. Les voyageurs doivent donc s'attendre à payer plus cher leurs trajets…



Néanmoins, le patron de la SNCF a ajouté que l'entreprise n'allait pas répercuter à 100% les coûts de l'énergie à leurs clients. Pour Clément Beaune, ce n'est pas suffisant. Le ministre des Transports a demandé à l'entreprise de « travailler en matière de prix des billets sur un bouclier tarifaire » pour 2023, à l'image des mesures qui limitent les hausses des factures d'énergie.