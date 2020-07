SNCF : une aide de l'État de plusieurs milliards d'euros

La crise du coronavirus a représenté une perte de 4 milliards d'euros pour la SNCF, a affirmé Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. En y ajoutant le mouvement social contre la réforme des retraites de l'an dernier, le manque à gagner pour le transporteur s'établit à 5 milliards d'euros. Autant dire que l'entreprise publique a un besoin urgent de liquidités. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, a expliqué au Figaro que l'État allait être au rendez-vous « à hauteur de plusieurs milliards d'euros ».



Le gouvernement n'a cependant pas précisé la manière dont cette aide allait se concrétiser. Il a cependant lancé quelques pistes : « Plusieurs options sont sur la table: la recapitalisation du groupe ou la reprise d'une part complémentaire de la dette, par exemple ». Les arbitrages ne sont pas encore rendus, souligne-t-il, en indiquant tout de même qu'il est toujours possible de « panacher les solutions ». Ce qui est certain en revanche, c'est que si l'État investit des « sommes considérables », il attend en retour une « performance économique, environnementale et sociale de haut niveau » à la SNCF.