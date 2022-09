SNCF : vers une hausse des prix des billets en 2023 ?

Est-ce que cette augmentation sera répercutée sur les usagers ? « Si on répercutait directement (cette hausse) sur le coût du billet, on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10% », a annoncé le dirigeant. Qui assure que pour le moment, « on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire ». Le prix de l'électricité est une chose, mais l'entreprise est aussi confrontée à une hausse généralisée de ses coûts : « Rassurez-vous, on ne répercutera pas 100% des coûts sur les clients ».



La SNCF représente de 1 à 2% de la consommation nationale d'électricité, avec un total de 6 TWh par an. Au vu du contexte actuel et des prévisions et de la mise en œuvre du plan de sobriété, on pourrait penser que l'entreprise prévoit la suppression de trains : il n'en est cependant pas question.