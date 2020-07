Safran : un accord pour éviter la casse sociale en France

L'accord signé ce vendredi 3 juillet entre la direction de Safran et la CFDT, FO et la CFE-CGC (soit 75% de la représentativité syndicale) prévoit certes une réduction des effectifs en France. Mais « aucun licenciement sec pendant sa durée de 18 mois et aucune mobilité forcée », a précisé FO à l'AFP. 3.000 postes seront supprimés via des départs accélérés en retraite, en avançant à 2020 et 2021 des départs qui auraient dû avoir lieu plus tard. Safran ne précise pas la totalité du nombre de postes qui doit disparaître. Des mesures incitatives (majoration de l'indemnité de départ) et des rachats de trimestres seront proposés pour encourager les salariés qui le souhaitent à prendre une retraite anticipée.



Safran va également proposer des aides financières pour la création ou la reprise d'une entreprise, et aussi pour financer une formation. Les syndicats signataires saluent l'accord qui « sauvegarde l'emploi », selon la CFE-CGC, qui souligne qu'une alternative aux licenciements massifs est « toujours possible ». La CFDT explique de son côté que le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) concernera 6.000 salariés jusqu’à fin 2022, au gré des besoins de l'entreprise. L'APLD permet de réguler les capacités de production chez Safran. Le dispositif d'activité partielle garantit 93% du salaire net des salariés dans cette situation.