Salto, le « Netflix à la française », ferme ses portes ce lundi 27 mars 2023

Salto, c'est définitivement terminé. La plateforme de vidéo à la demande sur abonnement ne diffuse plus rien depuis ce lundi. Le service de streaming avait été lancé en octobre 2020, après plusieurs années de négociations avec les autorités : il s'agissait en effet d'un attelage public-privé inédit, puisque Salto était géré par TF1, M6 et France Télévisions.



Une gouvernance jugée « complexe et contrainte », selon les actionnaires, qui par ailleurs devaient respecter les exigences des autorités de tutelle. Le tout face à des plateformes américaines n'ayant aucun problème de budget et des fournisseurs d'accès à Internet peu désireux de distribuer Salto dans leurs offres. À cela se sont ajoutées des dissensions entre les patrons de Salto. La fusion avortée en septembre dernier entre TF1 et M6 n'a pas permis à France Télévisions de leur vendre sa part dans le service, ce qui aurait permis au groupe public de boucler son budget.