Salto : le service de streaming français pourrait bientôt disparaitre

Après de nombreux mois de négociations, Salto avait été lancé en octobre 2020, une époque propice pour les plateformes de streaming qui ont toutes connu un boom pendant la crise sanitaire. Malheureusement, cette nouvelle offre française dans un paysage dominé par les acteurs américains (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video…) n'est jamais réellement parvenue à atteindre son public.



L'attelage baroque à la tête de Salto a fini par se déliter. TF1 et M6 ont annoncé leur volonté de se séparer de cet actif en sortant du capital de l'entreprise commune. Quant au troisième actionnaire, France Télévisions, il n'est plus non plus intéressé par le service de vidéo en ligne. Le 20 janvier se tiendra un conseil social et économique extraordinaire au sein de Salto qui devrait acter la fermeture pure et simple de la plateforme, selon le site spécialisé Puremédias.