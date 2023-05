Samara Joy ou le jazz fait carpe diem

Quand elle chante, Samara est belle, car sa voix l’enveloppe et nous absorbe. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore cette voix, on ne peut que conseiller son dernier opus « linger awhile » qui vous ravira sans nul doute.



On se retrouve plongé dans une pure ambiance de jazz telle qu’on l’imagine souvent. Un club, new-yorkais ou germanopratin, des clients assis autour de tables rondes, des verres posés, de la fumée de cigarettes ou de cigares (notre choix) qui ennuage un plafond, des lumières tamisées et un très léger brouhaha qui ne gâchent en rien l’audition, mais qui forcent à la concentration. Certes tout cela ressemble aux années 20 et 30, mais la musique de Samara Joy nous replonge, avec joie, dans cette ambiance.



Au demeurant, le titre « Nostalagia » est peut-être conçu à cet effet, il n’aurait en rien été renié par une Lady Day qui aurait su s’en emparer. On peut dire de même d’un titre comme « Misty » qui fut mis à l’honneur par les plus grandes de Sarah Vaughan à Ella Fitzgerald. Avouons-le le pari de Samara est osé, se comparer aux plus grandes et grands, son adaptation de « Round Midnight » mérite, elle aussi le détour, avec l’assurance de ne pas sombrer dans le ridicule de l’imitation. Alors oui son disque a pour titre « s’attarder un peu », soyons franc, on ne demande que cela, et ce « un peu » mérite de prendre son temps.



Ce disque rappelle que de temps à autre il faut donner du temps au temps et savourer le moment présent, carpe diem aurait pu être aussi un très joli titre pour ce disque porté par une si belle voix.



Pour savourer cet instant et accompagner cette voix si chaude et envoutante, je vous suggère un Cognac charmeur, élégant, riche et complexe dans un flacon épuré et racé : Noces d’Argent de la Maison Hardy . Un assemblage d’eau-de-vie âgée de 25 ans à la robe ambrée totalement ensorceleuse, au nez riche sur des notes de raisins secs, d’épices, de miel et de tabac à la bouche sensuelle, aguichante et voluptueuse.



Un moment de bonheur rare à apprécier sur un cigare du Honduras un Robusto de la Collection Maduro de Flor de Selva .