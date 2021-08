Samsung annonce un plan d’investissement à 200 milliards de dollars

Géant de l’électronique, avec ses smartphones haut-de-gamme mais pas uniquement, Samsung a dévoilé le 24 août 2021 un plan d’investissements massif de 240 trillions de wons coréens, soit l’équivalent de 205 milliards de dollars. Un plan qui vise à permettre au groupe de conserver sa position de leader dans les domaines où il est de plus en plus menacé par de nouvelles entreprises, tout particulièrement chinoises.



C’est donc sans surprise que les semi-conducteurs ou encore les télécommunications seront centraux dans la stratégie de Samsung, qui espère ainsi créer 40.000 emplois directs à terme en Corée du Sud, son pays natal, qui bénéficiera de plus de la moitié des sommes annoncées. Mais Samsung voit plus loin et vise à répondre à la « demande de long-terme plutôt qu’aux changements à court terme ».